للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تكشف تفاصيل الخيانة والموت

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، للمرة الأولى، تفاصيل حساسة عن حياتها الخاصة، تمضنت اعترافات حول الخيانة التي تعرضت لها وتمنيها الموت.

وقالت شيرين، خلال استضافتها في برنامج "بيج تايم بودكاست"، مع الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السورية أصالة، أنها تعرضت لمواقف غريبة بعد عودتها للغناء.

ولفتت إلى أنها تعرضت للخداع والغدر من أقرب الناس لها، ولم يكن من بين أصدقائها من يقف معها أو يساندها في أزماتها، مؤكدة أن الجميع خيب ظنها في المقربين منها.

وكشفت أنها تمنت الموت لها ولبناتها لأنها كانت تخاف عليهم من بعدها بسبب ما وجدته من تعامل الناس السيء معها خلال حياتها.