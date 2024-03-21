محمد الخياري لـ"إرم نيوز": هذا سبب غيابي عن السباق الرمضاني الحالي

أعمال جديدة

وعن مشاريعه الفنية، كشف النجم الكوميدي المغربي أنه سيتم قريباً وضع اللمسات الأخيرة لعرضه الفني الساخر الجديد، مشددًا على أن العمل سيكون بمثابة عودة قوية لعشاقه فوق الركح.

وأوضح أن عرضه الساخر الذي يحمل اسم "كوميكاز"، سيخوض به جولة فنية داخل وخارج أرض الوطن.

وعن سر اختياره لهذا الاسم (كوميكاز)، قال الخياري: "الكاميكاز" هو الشخص الذي يُفجّر الناس، ومن خلال "الكوميكاز" سأفجر الجمهور بالضحك.

وفي السينما، أعلن الخياري أنه سيتم بعد شهر رمضان عرض الجزء الثاني من الفيلم السينمائي "طاكسي بيض"؛ والذي يشارك في بطولته إلى جانب نخبة من ألم النجوم المغاربة.

وتم عرض الجزء الأول من فيلم "طاكسي بيض" بالقاعات السينمائية المغربية، قبل أزيد من ستِّ سنوات، حيث حقق آنذاك نسبة إيرادات مهمة، ونال استحسان النقاد وعشاق الفن السابع.

وأكد الخياري أن الجزء الثاني الذي يحمل اسمle conv oi (القافلة)، يتضمن أحداثاً جديدة ومشوقة، كما سيشهد التحاق مجموعة من الوجوه الفنية المغربية البارزة، بالإضافة إلى وجوه شابة.

وفي التلفزيون، قال الخياري: "ننتظر دوراً جميلاً في مسلسل تلفزيوني كي نتواصل من خلاله مجدداً مع الجمهور المغربي"، وزاد مستدركاً: "الجمهور هو الداعم الأول والأخير للفنان".