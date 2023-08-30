دراسة: التحرش الجنسي شائع بين طلبة مدارس إيرلندا وبريطانيا

تعرَّض العديد من الطلبة في إيرلندا، والمملكة المتحدة، لسلوكيات غير لائقة جنسيًا من قِبل المعلمين خلال فترة وجودهم في المدرسة الثانوية، وفقًا لدراسة بحثية جديدة.

وقالت صحيفة "إيرش" الإيرلندية إن الدراسة شملت نحو 600 مشارك، 224 من إيرلندا، و369 من المملكة المتحدة.

وأظهرت الدارسة أن "التحرش الجنسي" من قِبل المعلم - مثل معاملته بشكل مختلف بسبب جنسه - هو الشكل الأكثر شيوعًا لسوء السلوك الذي تعرَّض له المشاركون الإيرلنديون بنسبة 86 %.

وأوضحت أن التحرش الجنسي - مثل الإدلاء بملاحظات مسيئة حول المظهر الجسدي للطالب أو نشاطه الجنسي - شكل نحو 72 %، في حين تعرضت أقلية لاهتمام جنسي غير مرغوب فيه شكلت نحو 10 %.

أما التحرش الجنسي عبر الإنترنت فشكل نحو 7 %، ما يعكس الأنماط، الموجودة في مدارس المملكة المتحدة.

وسلطت الصحيفة الضوء أيضًا على مجموعة واسعة من التجارب المباشرة، لضحايا التحرش، منها التعرض لمضايقات لعدم المشاركة في التمارين الرياضية، وتعليقات تتعلق بألم الدورة الشهرية.