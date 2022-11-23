حوار طريف بين داعية سعودي ومشجع أرجنتيني عقب فوز السعودية على الأرجنتين

وجد داعية سعودي يزور الأرجنتين، الثلاثاء، نفسه أمام مشجع أرجنتيني يبدو غير راضٍ عن خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السعودي في مونديال كأس العالم في قطر، لكنه تقبل النتيجة بابتسامة ومازح الضيف السعودي.

ويوجد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الشيخ عواد العنزي في الأرجنتين حالياً، حيث يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة بيونس آيرس.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قنوات التلفزة السعودية، الشيخ العنزي برفقة أحد مواطني الأرجنتين المسلمين من ذوي الأصول العربية فيما يبدو، حيث تحدث مع الداعية والمسؤول السعودي عن المباراة بين فريقي البلدين.

وسأل المشجع الأرجنتيني ضيفه إن كان سعيداً بالفوز، قبل أن يكمل بأن السعوديين "مبسوطون والأرجنتينيين يبكون"، ممازحاً الضيف السعودي الذي بادله الضحك وحثه على تشجيع المنتخب السعودي.