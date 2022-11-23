حوار طريف بين داعية سعودي ومشجع أرجنتيني عقب فوز السعودية على الأرجنتين
وجد داعية سعودي يزور الأرجنتين، الثلاثاء، نفسه أمام مشجع أرجنتيني يبدو غير راضٍ عن خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السعودي في مونديال كأس العالم في قطر، لكنه تقبل النتيجة بابتسامة ومازح الضيف السعودي.
ويوجد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الشيخ عواد العنزي في الأرجنتين حالياً، حيث يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة بيونس آيرس.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قنوات التلفزة السعودية، الشيخ العنزي برفقة أحد مواطني الأرجنتين المسلمين من ذوي الأصول العربية فيما يبدو، حيث تحدث مع الداعية والمسؤول السعودي عن المباراة بين فريقي البلدين.
وسأل المشجع الأرجنتيني ضيفه إن كان سعيداً بالفوز، قبل أن يكمل بأن السعوديين "مبسوطون والأرجنتينيين يبكون"، ممازحاً الضيف السعودي الذي بادله الضحك وحثه على تشجيع المنتخب السعودي.
وقلب الأخضر السعودي تأخره أمام الأرجنتين بهدف في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة، إلى فوز بهدفين على رفاق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، وقائد الفريق المرشح للفوز بالبطولة.
وفور إعلان نهاية المباراة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي احتفالاً بالفوز السعودي يوازي الاحتفال الحقيقي الذي شهده ملعب المباراة والمناطق المحيطة به والساحات العامة في المدن السعودية التي نُصبت بها شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات المونديال.
وقررت الرياض منح عطلة رسمية للموظفين والطلاب الأربعاء احتفالاً بالفوز الذي تفاعل معه كبار المسؤولين السعوديين بحماس.
وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن فتح أبرز ثلاث مناطق ترفيهية في العاصمة الرياض، وهي "البولفيارد سيتي" و"البوليفاردورلد" و"ونتر لاند" مجانا الثلاثاء بمناسبة فوز المنتخب السعودي.
كما نشرت صورة تظهر مهاجم المنتخب السعودي وصاحب هدف الفوز في المباراة، سالم الدوسري، يلعب الشطرنج أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تعديل لصورة إعلان حديث جمع ميسي ورونالدو.
وتناقل مدونون سعوديون صوراً لولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان وأخيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهما يحتفلان بالفوز بعد مشاهدة اللحظات الأخيرة للمباراة واقفين أمام شاشة تلفاز.