كريم عبد العزيز يدافع عن استخدام العامية في "الحشاشين"

واستكمل الفنان المصري تبريره عن استخدام العامية، قائلاً: "هناك 60 مصدرًا عن هذه الحقبة، وفي النهاية كل شخص يكوّن وجهة نظر عنها".

وأضاف: "أنا أرى أن تقديمه باللغة العامية المصرية هو الاختيار الأنسب، لأن هدف أي عمل هو أن يصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، خاصة الجيل الجديد، والعامّية سهلت توصيل المسلسل للجمهور، خاصة أن الأحداث قديمة والأسماء صعبة والحلقات دسمة فمطلوب تبسيطها".

وأعرب كريم عبد العزيز عن سعادته وفخره بمسلسل الحشاشين، مشيرًا إلى أنه لم ولن يقدم مثله في حياته.

ولفت إلى أنه "محظوظ" بالتواجد في هذا العمل الذي وصفه بـ "الضخم"، والذي خرج بهذه الصورة المشرفة، على حد قوله.

ومسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، الذي يجسد شخصية حسن الصباح، كما يضم المسلسل أحمد عيد، سامي الشيخ، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث العمل حول مؤسس جماعة الحشاشين حسن الصباح.