كريم عبد العزيز يدافع عن استخدام العامية في "الحشاشين"
علّق الفنان المصري كريم عبد العزيز على الانتقادات الموجهة لمسلسله "الحشاشين" الذي يعرض بالموسم الرمضاني الجاري، بسبب استخدام اللهجة العامية للمصريين بدلاً من الفصحى، مؤكدًا أنهم أرادوا تبسيط المعاني للمشاهدين.
وأضاف عبد العزيز خلال لقاء إذاعي أن "استخدام العامية بدلاً من الفصحى هو الأصح، فعندما ننتج عملاً بهذه الأهمية، ونقصد به حقبة تاريخية ونقل حقبة تاريخية مهمة، ولكن ليس بحذافيرها، فهو ليس كتاب تاريخ، هو عمل مستوحى من التاريخ وهذه الدراما، فلابد من تبسيطه للجمهور حتى يفهمه الجميع".
واستكمل الفنان المصري تبريره عن استخدام العامية، قائلاً: "هناك 60 مصدرًا عن هذه الحقبة، وفي النهاية كل شخص يكوّن وجهة نظر عنها".
وأضاف: "أنا أرى أن تقديمه باللغة العامية المصرية هو الاختيار الأنسب، لأن هدف أي عمل هو أن يصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، خاصة الجيل الجديد، والعامّية سهلت توصيل المسلسل للجمهور، خاصة أن الأحداث قديمة والأسماء صعبة والحلقات دسمة فمطلوب تبسيطها".
وأعرب كريم عبد العزيز عن سعادته وفخره بمسلسل الحشاشين، مشيرًا إلى أنه لم ولن يقدم مثله في حياته.
ولفت إلى أنه "محظوظ" بالتواجد في هذا العمل الذي وصفه بـ "الضخم"، والذي خرج بهذه الصورة المشرفة، على حد قوله.
ومسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، الذي يجسد شخصية حسن الصباح، كما يضم المسلسل أحمد عيد، سامي الشيخ، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث العمل حول مؤسس جماعة الحشاشين حسن الصباح.