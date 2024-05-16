جدل في المغرب بسبب حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء في مهرجان "موازين"

دشّن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حملة رقمية لمطالبة السلطات بمنع حفلات نجم "البوب" المغربي سعد لمجرد، وذلك تزامنًا مع قرب تنظيم مهرجان "موازين" للموسيقى العالمية.

ودعت عريضة رقمية تحت عنوان: "لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب" إلى منعه من إقامة أي حفلات بمدن المملكة إلى حين انتهاء محاكمته من تهم الاغتصاب التي تطارده"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي لمكانة المشاهير أن تشكل حماية من العدالة".

وجاء في العريضة: "لا يزال سعد لمجرد يحظى بشعبية كبيرة ويحظى بدعم غالبية الفنانين المغاربة. ورغم الاتهامات الخطيرة والمتكررة، فإنه لا يزال مسموحًا له بإقامة الحفلات الموسيقية في المغرب. وهذا يعد إهانة للضحايا ويقلل من خطورة جرائمه ويشجع ثقافة الاغتصاب".

وجاء في العريضة أيضاً: "سعد لمجرد يعلن عن رغبته في العودة إلى الساحة المغربية، خاصة في مهرجان موازين. كيف يمكننا أن نسجن مغنيي الراب بسبب كلماتهم بينما نسمح للفنان سعد لمجرد، المتهم بارتكاب عدة جرائم اغتصاب وينتظر محاكمته الاستئنافية، بالغناء في المهرجانات المغربية؟".