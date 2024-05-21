العاصفة الشمسية تغير مسارها وتستهدف المريخ

تعرضت الأرض مؤخرًا لأقوى عاصفة مغناطيسية شمسية في التاريخ في الـ14 من مايو الجاري، والتي نتجت عن نشاط في بقعة شمسية تعرف بـ "AR3664"، حجمها يقدر بنحو 15 مرة أكبر من الأرض، حيث انفجرت بعيدًا عن كوكب الأرض واتجهت نحو كوكب المريخ.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه العاصفة على المريخ، حيث ستوجه انفجارات البلازما الشمسية والمجال المغناطيسي، المعروفة بـ "الانبعاثات الكتلية الإكليلية"، نحو الكوكب الأحمر، وفقًا لشركة "سبيس" لاستكشاف الفضاء.