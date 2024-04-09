يؤمه العرب.. مطار شهير يكافح رهاب السفر بطريقة جديدة
لجأ مطار شهير يؤمه المسافرون من كافة أنحاء العالم، خاصة العرب، إلى خطة لمواجهة رهاب السفر بين زواره من المسافرين.
ويسعى أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين، لتوفير تجربة سفر خالية من التوتر، وهو ما يقدمه موظفون جدد يلحظهم المسافرون في أروقة المطار.
وإذا كنت ستستقل طائرة من مطار إسطنبول ويستبد بك القلق، فلا بأس. لقد أتاح المطار خدمة الكلاب المدربة للمساعدة في تهدئة أعصابك.
ويوفر مطار إسطنبول عدداً من الكلاب للمساعدة في تهدئة أعصاب المسافرين المتوترين، حيث يمر محبو الكلاب الأليفة بتجربة مريحة للأعصاب عند رؤية الكلاب.
وقال عبد القادر دمرداش، مدير خدمة العملاء، إنه بعد ردود الفعل الإيجابية من الركاب، ترغب شركة تشغيل المطار في توسيع المشروع، وزيادة عدد الكلاب المتوفرة لتقليص توتر المسافرين من خمسة إلى عشرة كلاب.
وأضاف: "السفر قد يكون مسببا للتوتر... وتقول الأبحاث إن التواصل بين الحيوانات والبشر يقلص مستويات التوتر والقلق".
وقال مراد جنكيز كوجا، خبير سلوك الكلاب وهو المدرب المرافق للكلاب في المطار، إن "الكلاب التي اخترناها هنا خضعت للتدريب في عملية دامت عاما. إنها هنا اليوم لأنها نجحت في التدريب".
ويقدم مطار إسطنبول مجموعة من الكلاب المتأهبة دائماً لتقديم الدعم من خلال منح فرصة لعناقها وتدليك بطونها وتقبيلها. وجميعها معتمدة ومدربة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر.
ودخل فريق الكلاب الخدمة في المطار أواخر فبراير، بعد أشهر من الإعداد والتدريب المكثف، بما في ذلك إزالة التحسس تجاه المحفزات الخارجية المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.
والكلاب موظفون في المطار ويرتدون شارات وزياً رسمياً، ولديهم جدول زمني محدد ويعملون خلال ساعات ذروة السفر، من 10 صباحاً حتى 4 مساء.
وقال مسؤولو المطار إن لديهم بالفعل خططا لتوسيع المشروع التجريبي بعد ردود الفعل الإيجابية الأولية من المسافرين.