يؤمه العرب.. مطار شهير يكافح رهاب السفر بطريقة جديدة

لجأ مطار شهير يؤمه المسافرون من كافة أنحاء العالم، خاصة العرب، إلى خطة لمواجهة رهاب السفر بين زواره من المسافرين.

ويسعى أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين، لتوفير تجربة سفر خالية من التوتر، وهو ما يقدمه موظفون جدد يلحظهم المسافرون في أروقة المطار.

وإذا كنت ستستقل طائرة من مطار إسطنبول ويستبد بك القلق، فلا بأس. لقد أتاح المطار خدمة الكلاب المدربة للمساعدة في تهدئة أعصابك.

ويوفر مطار إسطنبول عدداً من الكلاب للمساعدة في تهدئة أعصاب المسافرين المتوترين، حيث يمر محبو الكلاب الأليفة بتجربة مريحة للأعصاب عند رؤية الكلاب.