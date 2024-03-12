محمد هاشم يكشف لـ "إرم نيوز" كواليس مسلسل " ملفات منسية "‎

قال الممثل العراقي محمد هاشم، إن "الموسم الرمضاني هذا العام سيكون حافلاً بالدراما العراقية واختيار القصص والنصوص التي تعمل على نجاح المسلسلات.

وتحدث هاشم في حوار مع "إرم نيوز" عن مشاركته في المسلسل الكويتي "ملفات منسية "، من تأليف محمد خالد النشمي والمخرج مناف عبد ال، قائلاً إنه تلقى دعوة من المخرج للمشاركة في المسلسل والذي "يحمل مضموناً اجتماعياً بوليسياً ويتكلم عن قصة حقيقة حدثت في السبعينيات في دولة الكويت حول اختطاف الأطفال ".