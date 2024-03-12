محمد هاشم يكشف لـ "إرم نيوز" كواليس مسلسل " ملفات منسية "
قال الممثل العراقي محمد هاشم، إن "الموسم الرمضاني هذا العام سيكون حافلاً بالدراما العراقية واختيار القصص والنصوص التي تعمل على نجاح المسلسلات.
وتحدث هاشم في حوار مع "إرم نيوز" عن مشاركته في المسلسل الكويتي "ملفات منسية "، من تأليف محمد خالد النشمي والمخرج مناف عبد ال، قائلاً إنه تلقى دعوة من المخرج للمشاركة في المسلسل والذي "يحمل مضموناً اجتماعياً بوليسياً ويتكلم عن قصة حقيقة حدثت في السبعينيات في دولة الكويت حول اختطاف الأطفال ".
وأشار إلى أن دوره في المسلسل "سيكون عبر شخصية "عبود" وهو عراقي مقيم في الكويت ومتزوج من امرأة كويتية ولدي أولاد ولدي مطعم كباب " .
وبين أن المسلسل الذي استغرق 62 يوم تصوير في الكويت يحمل بعدا اجتماعيا ويتضمن بعض المشاهد الكوميدية بنفس بوليسي، ويتكون من30 حلقة، وسيتم عرضه على قناة MBC دراما وشاهد.
وختم هاشم أنه "سعيد جداً بهذه التجربة وكانت رائعة وجديدة بالنسبة لي، آملين بأن تنال مشاركتي محبة الجميع وتحقق رغبات الجمهور".