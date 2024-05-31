إجراءات مصرية عاجلة بشأن واقعة اختفاء الشاب السعودي هتان شطا

اتخذت السلطات المصرية، الخميس، إجراءات عاجلة تهدف إلى توسيع دائرة البحث عن المواطن السعودي هتان غازي شطا، الذي فقد أثره في القاهرة قبل نحو شهر.

وذكرت قناة "العربية" أن وزير الداخلية المصري أمر بتشكيل فريق يضم 4 أجهزة أمنية هي الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية ومباحث العاصمة.

وأجرى الفريق الأمني المصري فحصاً شاملاً للمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة، التي أجراها المفقود هتان شطا خلال الفترة التي سبقت اختفائه قبل شهر.

وتولى الفريق الأمني مهمة تفريغ الكاميرات لمعرفة خط سير المواطن السعودي، إلى جانب استدعاء عدد من الأشخاص الذين كانوا على صلة به لاستجوابهم والحصول على معلومات قد تقود إليه.

وفحص الفريق الأمني فحص تاريخ زيارة هتان شطا الأخيرة لمصر لتحديد عدد من النقاط والعمل عليها في عمليات البحث.

ويتحرى الفريق الأمني حول الأشخاص الذين تعاملوا مع المفقود قبل اختفائه، وتم استجواب بعضهم لمعرفة الأماكن التي يتردد عليها بصفة دائمة.

وكشفت التحريات التي أجريت حتى الآن أن هتان شطا لا توجد لديه أي خلافات في مصر ضمن دائرة علاقاته غير الواسعة في الدولة.