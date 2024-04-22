محمود سعد يكشف تفاصيل الوضع الصحي لصلاح السعدني قبل وفاته

كشف الإعلامي المصري محمود سعد، أن الفنان صلاح السعدني كان مريضًا قبل وفاته، لافتًا إلى أنه لم يكن يستطيع الجلوس منتصبًا بسبب إصابته بالغضروف، وكان دائمًا ينام على أريكة بمنزله.

وأضاف سعد خلال حلقة من برنامجه "ونس" الذي يعرض عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، أن صداقة متينة جمعته بصلاح السعدني، وكان دائمًا يزوره في منزله وهو أيضًا، مشيرًا إلى أن آخر مرة زاره في منزله كان برفقة الفنان نبيل الحلفاوي، حيث بدا الفنان المصري ضعيفًا، بحسب قوله.

وتابع الإعلامي المصري متحدثًا عن السعدني "كان يسكن في فيلا بشارع أحمد عرابي، كان بيكون نائم على الكنبة لأن عنده غضروف زي حالتي، ومكانش يقعد منتصب إلا لو عند حد لكن غير كدة كان بيحب يفرد ضهره، وكنت أدخل ألاقي محمد صفاء عامر، إسماعيل عبد الحافظ، نبيل الحلفاوي، أبو بكر عزت وأسماء كثيرة اتعرفت عليها في بيت صلاح، كان يجيب بروجكتر ونشغل أفلام ونشوف مشاهد".