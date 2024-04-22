هل تأثرت آخر أعمال سعد لمجرد بقضية "الاغتصاب" في فرنسا؟

لم تحقق أغنية "كاروسيل" CAROUSSEL التي طرحها، نهاية الأسبوع، الفنان المغربي سعد لمجرد، نسب مشاهدة كبيرة على منصة "يوتيوب"، رغم احتلال لمجرد للمركز الثاني ضمن قائمة أكثر الأغاني مشاهدة على منصة الفيديو الأشهر.

وتحتل الأغنية الجديدة لسعد لمجرد التي جمعته بالفنان البلجيكي من أصل مغربي ENESS، المركز الثاني في ترتيب "ترند" الأغاني المغربية على "يوتيوب"، بعد أغنية "هواسي" لفنان الراب المغربي الملقب بـ"البنج" التي أطلقها منذ 12 يومًا.

واعتبر لمجرد في تدوينة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أن نسب المشاهدة التي حققتها أغنية كاروسيل، تأثرت ببعض القيود التي فرضتها "يوتيوب"، من خلال منع بعض أشكال الإعلانات على خلفية قضية تهمة الاغتصاب في فرنسا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها سعد لمجرد، انتقادات لمنصة "يوتيوب"، بعد تراجع ملحوظ في عدد مشاهدات أعماله الغنائية، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بعدد المشاهدات، إذ يركز على حفلاته وسهراته الفنية التي تستقطب عددًا غفيرًا من الجماهير.

وقال الفنان الملقب بـ"المعلم" في تدوينته "أحببت لفت انتباهكم إلى أن حبكم وتقديركم لنا يعني لي أكثر من أي عدد من المشاهدات. ما أشعر به خلال حفلاتي لا يمكن وصفه أو مقارنته بأي شيء، فهو تفاعل لا يضاهَى. وددت أن أشير إلى سبب تراجع المشاهدات بهذا الشكل، لا يهمني، أحبابي، أهم شيء أن يدوم الحب".