"صوته مسموع".. محاولات لإنقاذ طفل سوري سقط في بئر (صور وفيديو)
تعمل فرق إنقاذ سورية، مساء السبت، على إنقاذ طفل سوري سقط في بئر ضيقة وعميقة في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
وقالت فرق الدفاع المدني، إنها تتمكن من سماع صوت الطفل العالق داخل البئر الارتوازية في قرية تل أعور غربي إدلب، وتتواصل معه.
وأضافت أنها نجحت في إيصال الأكسجين له، مع استمرار عمليات الحفر من أجل الوصول إليه على أمل إنقاذه بسلام.
وأوضحت أنها تعتمد على الحفر الجانبي المقابل للبئر للوصول إلى الطفل الذي تقول إنه عالق على مسافة ليست عميقة في جدار البئر الارتوازية.
وتجمع عدد كبير من الأهالي بجانب ذوي الطفل قرب البئر بينما تتواصل محاولات إنقاذه.