جانب من عمليات إنقاذ الطفل
جانب من عمليات إنقاذ الطفلإرم نيوز

"صوته مسموع".. محاولات لإنقاذ طفل سوري سقط في بئر (صور وفيديو)

تعمل فرق إنقاذ سورية، مساء السبت، على إنقاذ طفل سوري سقط في بئر ضيقة وعميقة في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

جانب من عمليات إنقاذ الطفل

وقالت فرق الدفاع المدني، إنها تتمكن من سماع صوت الطفل العالق داخل البئر الارتوازية في قرية تل أعور غربي إدلب، وتتواصل معه.

جانب من عمليات إنقاذ الطفل
جانب من عمليات إنقاذ الطفلإرم نيوز

وأضافت أنها نجحت في إيصال الأكسجين له، مع استمرار عمليات الحفر من أجل الوصول إليه على أمل إنقاذه بسلام.

جانب من عمليات إنقاذ الطفل
جانب من عمليات إنقاذ الطفلإرم نيوز

وأوضحت أنها تعتمد على الحفر الجانبي المقابل للبئر للوصول إلى الطفل الذي تقول إنه عالق على مسافة ليست عميقة في جدار البئر الارتوازية.

الطفل عالق داخل البئر
الطفل عالق داخل البئرإرم نيوز

وتجمع عدد كبير من الأهالي بجانب ذوي الطفل قرب البئر بينما تتواصل محاولات إنقاذه.

سوريا

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