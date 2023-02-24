أمريكا.. مجرم يعود لمسرح الجريمة ويقتل شخصين بينهما صحفي

في واقعة غريبة، عاد مجرم مسلح إلى مسرح جريمته وفتح النار على شخصين وقتلهما، أحدهما صحفي كان يغطي الجريمة الأولى.

وقتل المجرم كيث ملفين موسيس (19 عاماً) ضحيته الأولى في منطقة باين هيلز بولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء، ثم عاد بعد 5 ساعات إلى مسرح الجريمة، ووجد الصحفي الشاب ديلان ليونز (24 عاماً) يعمل على تغطية الجريمة، فقتله وأصاب زميله، ثم فتح النار في هجوم ثالث خلال لحظات على سيدة مع طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات.

ووقعت الجريمة الأولى في الساعة 11:17 صباحاً، وراح ضحيتها شابة تبلغ من العمر 20 عاماً، رمياً بالرصاص، وعندما وصل ليونز صحفي قناة Spectrum News 13 لنقل الخبر، عاد المجرم إلى مسرح الجريمة حوالي الساعة 4 مساءً وفتح النار على الصحفي وزميله وسيدة وابنتها، ما أسفر عن مصرع الصحافي والطفلة إضافة إلى الضحية الاولى، وترك الأم في حالة حرجة، وفقا لـ"ديلي ميل".