هل تعمد عمرو دياب إحراج ليلى علوي في حفل خاص؟

علقت الفنانة المصرية ليلى علوي على الفيديو المتداول لها، والذي يظهر تعرضها للإحراج من مواطنها الفنان عمرو دياب خلال حضورهما حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، مشيرة إلى أنه حرص على مصافحتها كما صافح جميع زملائه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يظهر الفنان عمرو دياب وهو يصافح ليلى علوي، ثم قام بتقبيلها من وجهها، وحينما همت بتقبيله انصرف عنها، الأمر الذي اعتبروه محرجا للفنانة الشهيرة.

وقالت ليلى علوي خلال لقاء تلفزيوني: "عمرو دياب فنان كبير ومحبوب من العالم كله، وهو ذوق جدًا وعمرنا ما سمعنا في تاريخه الطويل ده أي حاجة، وهو اللي جه سلم عليا وده بيحصل مع كل زملائه في الوسط مش أنا بس".