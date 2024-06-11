هل تعمد عمرو دياب إحراج ليلى علوي في حفل خاص؟
علقت الفنانة المصرية ليلى علوي على الفيديو المتداول لها، والذي يظهر تعرضها للإحراج من مواطنها الفنان عمرو دياب خلال حضورهما حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، مشيرة إلى أنه حرص على مصافحتها كما صافح جميع زملائه.
وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يظهر الفنان عمرو دياب وهو يصافح ليلى علوي، ثم قام بتقبيلها من وجهها، وحينما همت بتقبيله انصرف عنها، الأمر الذي اعتبروه محرجا للفنانة الشهيرة.
وقالت ليلى علوي خلال لقاء تلفزيوني: "عمرو دياب فنان كبير ومحبوب من العالم كله، وهو ذوق جدًا وعمرنا ما سمعنا في تاريخه الطويل ده أي حاجة، وهو اللي جه سلم عليا وده بيحصل مع كل زملائه في الوسط مش أنا بس".
وتأتي واقعة ليلى علوي في الحفل ذاته الذي حدثت خلاله أزمة الفنان عمرو دياب، بعد أن قام بصفع معجب حاول التقاط صورة تذكارية معه، والتي تصدرت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأقام المنتج المصري الشهير محمد السعدي حفل زفاف ابنته بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم عمرو دياب، ليلى علوي، يسرا، أحمد عز، كريم عبد العزيز وغيرهم.