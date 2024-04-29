سرقوا 30 منزلا.. اللصوص السبعة في قبضة شرطة عُمان (صورة)

سقطت عصابة محترفة في السرقة مؤلفة من سبعة لصوص في يد الشرطة العُمانية، بعد أن نفذت سلسلة عمليات ناجحة أسفرت عن سرقة 30 منزلًا في السلطنة.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، الاثنين، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على سبعة وافدين من جنسية آسيوية؛ لارتكابهم 30 سرقة من منازل في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

وأوضحت الشرطة أن الأسلوب الإجرامي للعصابة يتمثل في مراقبة واستهداف المنازل، ليتم التسلل إليها ليلًا، وسرقة المجوهرات والمقتنيات الثمينة منها.