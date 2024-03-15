"الترمضينة" في المغرب.. عصبية وسلوكيات سلبية خلال الشهر الفضيل

تُسجل، خلال شهر رمضان، مجموعة من السلوكيات السلبية في المغرب، ترتبط أساسًا بأشكال عدوانية رمزية ومادية تسيء إلى روحانية الشهر الفضيل، ويُطلق عليها المغاربة تسمية "الترمضينة"، إذ تحولت إلى ظاهرة في المجتمع المغربي.

ويرتبط سلوك "الترمضينة" في المغرب بالانفعال والغضب الذي يرافق الصيام لدى البعض في نهار رمضان، وقد يتطور بشكل تدريجي إلى عنف لفظي أو جسدي تُستخدم فيه، أحيانًا، أسلحة بيضاء، ما قد يخلّف جرائم قتل لأسباب تافهة في غالب الأحيان.

"حالة فطام"

ويقول أستاذ علم النفس بجامعة محمد بن عبد الله في فاس، هشام خباش، إن "حالة الترمضينة مردها لسببين رئيسين؛ السبب الأول أننا أمام أشخاص مدمنين، ورمضان يشكل حالة فطام بالنسبة لهؤلاء؛ والفطام يؤدي إلى الترمضينة".

وأضاف خباش في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "السبب الثاني يعود إلى تغيير عادة النوم في الوقت المحدد ليلاً، وهو ما يُضطر الصائم لعلاج هذا الخلل في نظامه اليومي، من خلال النوم في نهار رمضان وهذا أمر غير ممكن".