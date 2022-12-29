"الصحة الأوروبية": فرض فحوص كورونا على القادمين من الصين "غير مبرر"

لكن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اعتبر، في بيان، أن "هذا النوع من الإجراءات غير ضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ويضغط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات على المستشفيات في أنحاء الصين، بعدما قررت بكين رفع القواعد الصحية الصارمة التي تمكنت عبرها من السيطرة على الوباء، لكنها سددت ضربة للاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة.

وذكرت الصين هذا الأسبوع أنها ستلغي الحجر الإلزامي للقادمين من الخارج، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر.

لكن المركز الأوروبي أفاد بأنه لا يعتقد بأن ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل؛ "نظرا إلى المناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلّت لاحقا المتحورات المنتشرة حاليا في الصين".