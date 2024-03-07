علماء يثيرون جدلًا واسعًا بإعادة إحياء حيوان منقرض

أثارت شركة أمريكية جدلًا واسعًا بعد الكشف عن خططها لإعادة إحياء حيوان الماموث الصوفي الضخم وراثيًّا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت شركة "كولوسال بيوساينسيس" Colossal Biosciences، المختصة بالتكنولوجيا الحيوية ومقرها دالاس، إنها أنتجت مجموعة من الخلايا الجذعية للفيل الآسيوي، التي يمكن تحويلها إلى أنواع أخرى من الخلايا اللازمة لإعادة بناء العملاق المنقرض، أو على الأقل تصميم فيل يشبهه ليعيش على كوكب الأرض مرة أخرى.

وبالنسبة للمؤيدين، فإن إعادة الحيوانات التي اختفت يعد فرصة لتصحيح دور البشرية في أزمة الانقراض المستمرة، ويقولون إن التقدم في مجالهم قد يعود بفوائد على الحيوانات التي لا تزال معنا، بما في ذلك الأفيال المهددة بالانقراض.

ومع ذلك، فإن التحديات التقنية المتمثلة في ولادة ماموث حي يتنفس، تظل هائلة، حيث يثير المشروع أسئلة أخلاقية صعبة: من الذي يقرر ما يعود؟ أين ستذهب الأنواع التي تولد من جديد؟ هل يمكن إنفاق الأموال بشكل أفضل في مكان آخر؟ وكيف تؤثر جهود الإحياء على الحيوانات نفسها؟