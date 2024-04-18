السعودية.. زرع شجرتين باسم زوجين قضيا في جريمة مروعة (فيديو)

زرع ناشط بيئي سعودي، شجرتين في منطقة الرياض، باسم زوجين قضيا يوم عيد الفطر في جريمة مروعة أثارت مشاعر حزن واسعة، وسط إشادة بالمبادرة المؤثرة التي ستخلد قصتهما إذا ما صمدت شجرتاهما أمام عوامل الطبيعة.

وأطلق مواطن سعودي النار من سلاح رشاش صباح العيد تجاه عبدالله الشهري وزوجته نادية الشهري، ليلقيا حتفهما لاحقًا في مستشفى بالرياض، قبل القبض على القاتل الذي يُعتقد أنه ارتكب جريمته بسبب خلاف على موقف سيارة، وسط اتهامات له من قبل مدونين بأنه متعاطي مخدرات.

وقرر عبيد العوني، وهو متطوع وناشط في مجال زراعة الأشجار وحماية البيئة، زرع شجرتين متجاورتين ليكونا وقفًا (عمل خيري دائم) للزوجين، إذ يواظب على زراعة الأشجار في منطقة الرياض كما أبلغ "إرم نيوز".

وقال العوني إنه يشارك في العديد من مبادرات التشجير التطوعية، قبل أن يكشف عن أحدث مبادراته تجاه الزوجين الراحلين، حيث وثق في مقطع فيديو نشره لمتابعيه، زراعة الشجرتين وتثبيتهما بدعامة لتصمدا حتى تكبرا.