تفاصيل إصابة أمير المصري خلال تصوير فيلم مع بيرس بروسنان

تعرض الممثل المصري الشاب أمير المصري لعدة إصابات خلال تصوير مشاهده في فيلم سينمائي عالمي، بمشاركة الممثل بيرس بروسنان بطل سلسلة "جيمس بوند".

وكشف والد أمير المصري في تصريح لـ "إرم نيوز" أن نجله أصيب بكسر وخلع في أصابع اليد اليسرى خلال تصوير مشاهده في فيلم Giant بلندن.

وقال: "كان في لندن لتصوير فيلم يتناول قصة حياة بطل الملاكمة العالمي نسيم حميد، والذي يشارك في بطولته الممثل العالمي بيرس بروسنان، وبسبب انفعاله في الملاكمة تعرض لكسر وخلع في أصابع اليد اليسري".

وأضاف: "الحمد لله أمير تعافى وقريباً سيعود لاستكمال تصوير المشاهد".

وكان أحمد المصري والد الفنان الشاب أمير، قد أعلن الإثنين، إصابة نجله خلال تصوير أحد الأعمال الفنية.

وكتب والد أمير المصري في تدوينة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "حادثة خلال التصوير لأمير ابني.. قدر الله وماشاء فعل الحمدلله دعواتكم".