من هو الشيخ عبداللطيف الشويرف الذي أحزنت وفاته الليبيين؟ (صور)
توفي في ليبيا، الثلاثاء، الشيخ عبداللطيف الشويرف، أحد أبرز شيوخ وعلماء الدين والدعوة المخضرمين في البلاد والعالم الإسلامي، عن عمر ناهز 94 عاماً.
ونعت مختلف الأطياف في ليبيا، في مقدمتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الشيخ الراحل، معددة مناقبه ومآثره ومبرزة دوره المشهود في خدمة الدين الإسلامي واللغة والأدب.
ولد الشيخ الراحل عام 1931م في المدينة القديمة بالعاصمة الليبية طرابلس، وتخرج من المدرسة المركزية الابتدائية، ثم التحق بأول مدرسة ثانوية في طرابلس عام 1946م، وعُين معلماً في مدرسة الظهرة الابتدائية وهو بعمر 16 عاماً.
حصل الشويرف على وظيفة في المجلس التشريعي لولاية "طرابلس الغرب" عام 1953م واستمر على رأس عمله على مدار 10 سنوات.
وعمل الشيخ عبداللطيف في بداية حياته كاتباً ومحرراً في عدة جرائد أبرزها "الليبي" و"الرائد" و"الطليعة" و"الحرية" و"طرابلس الغرب".
وكان الشويرف وزيراً للأنباء والإرشاد في عهد المملكة الليبية عام 1963 في حكومة محيي الدين فكيني، ورئيساً للجنة خبراء المصحف الشريف سابقاً وأحد مؤسسي جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، وأحد أهم رموز العمل الدعوي والأدبي في ليبيا.
ويعد كتاب "التدريبات اللغوية" بأجزائه الأربعة الذي وضعه لطلبة كلية الدعوة الإسلامية أحد أبرز مؤلفات الشيخ الراحل، ويعدّ منهجاً يتضمن دروساً وتدريبات في الكتابة والرسم وعلامات الترقيم، والبلاغة والعروض، ودروس حول المعاجم والفروق اللغوية والأخطاء الشائعة.