من هو الشيخ عبداللطيف الشويرف الذي أحزنت وفاته الليبيين؟ (صور)

توفي في ليبيا، الثلاثاء، الشيخ عبداللطيف الشويرف، أحد أبرز شيوخ وعلماء الدين والدعوة المخضرمين في البلاد والعالم الإسلامي، عن عمر ناهز 94 عاماً.

ونعت مختلف الأطياف في ليبيا، في مقدمتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الشيخ الراحل، معددة مناقبه ومآثره ومبرزة دوره المشهود في خدمة الدين الإسلامي واللغة والأدب.