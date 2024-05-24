الفنان سامي قفطان: عزلة العراق أبعدتنا عن الدراما المشتركة

وقال قفطان لـ "إرم نيوز" على هامش مهرجان النجمة الذهبية الذي عقد في بغداد: "إن المطلع على الفن العراقي يدرك جيدا مدى قدرة الفنانين العراقيين على الأداء سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، خصوصا في الأعمال الدرامية التراجيدية ولدينا على مدى سنوات قامات كبيرة قدمت للفن الكثير من الأعمال".

وأضاف: "نشاهد اليوم انخراط الممثلين العرب في أعمال عربية مشتركة ودخول السينما المصرية بشكل خاص والتي تعد صاحبة الريادة في الفن على مستوى الوطن العربي، مثل السوريين واللبنانيين وغيرهم، لكن هناك قلة وندرة في المشاركة للفنانين العراقيين ضمن تلك الأعمال".

وعلل قفطان ذلك بالعزلة التي عاشها العراق على مدى سنوات عديدة عن العالم العربي نتيجة للتقلبات السياسية التي عاشتها البلاد، وهذا ما خلق فجوة بين الفنانين العراقيين وشركات الإنتاج العربية".

وعبر الممثل العراقي عن أمله "بأن يتم فسح المجال للطاقات الشابة العراقية للمشاركة في الأعمال الدرامية العربية في المستقبل القريب".