الشرطة السعودية تلقي القبض على 19 سوريا لهذا السبب (فيديو)

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، القبض على 19 شخصًا من الجنسية السورية، بعد تسببهم في فوضى في أحد الشوارع الرئيسة.

وقاد المُتهمون سياراتهم، أمس الثلاثاء، في موكب غير نظامي وعرقلوا حركة السير؛ إذ أغلقوا الشارع بشكل كامل.

وقال الأمن العام السعودي عبر صفحته على منصة "إكس"، إن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أوضح أنه تم تداول مقطع فيديو "لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي".

والتقط المتهمون مقاطع فيديو وثقوا من خلالها سير موكبهم، وأوضح المتحدث الإعلامي أنه جرى القبض عليهم لـ"عرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره".

وأضاف الأمن العام السعودي، أنه "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو للحادث وصورا للمخالفين.