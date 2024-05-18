"فيروز في رفح".. فلسطينيون يستعينون بالمطربة اللبنانية لـ"الصمود"

أثار فيديو يضم مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في مدينة رفح، يؤدون أغنية فيروز "كان عنا طاحونة"، تفاعلاً وتعاطفًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم القصف الإسرائيلي الشديد الذي تتعرض له المدينة.

وظهرت في الفيديو، الذي حمل عنوان "فيروز في رفح"، شابة فلسطينية تقود مجموعة من الأطفال والشبان أثناء تأديتهم أغنية "كان عنا طاحونة" جماعيًا، بشكل يرمز إلى الإصرار والصمود.

ومنذ بدء حرب غزة، عمل الفنانون الفلسطينيون والمهتمون بالموسيقى والغناء، على إقامة ورش عمل للرسم والموسيقى، وتقديم الأغنيات التي ترفع المعنويات، وحضرت "فيروز" في أكثر من أغنية منها "نسم علينا الهوا".

وتشكل "فيروز" رمزًا بالنسبة للفلسطينيين عمومًا، نتيجة أغانيها الكثيرة لفلسطين والقدس، مثل: "زهرة المدائن" و"حدثنا عن يافا" و"بيسان".. وغيرها.