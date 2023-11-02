أصوات "غريبة" في أذن امرأة ستينية.. والسبب "عنكبوت"

في حادثة غريبة، نجح طبيب بأحد مستشفيات تايوان في استخراج عنكبوت من داخل أذن امرأة ستينية.

وقال الطبيب إن العنكبوت مكث داخل الأذن اليسرى للمريضة لـ 4 أيام على الأقل، مسببًا ضجيجًا وأصواتًا غريبة، بحسب ما أوردته مجلة "نيو إنجلاند".

وفي التفاصيل، زارت المريضة عيادة الأنف والأذن والحنجرة في تايوان، بعد أن استمرت بسماع أصوات "ضرب ونقر وحفيف" في أذنها اليسرى على مدى أربعة أيام متتالية؛ ما منعها من النوم".

وقال الطبيب المشرف على حالة المرأة "رغم كونها مرعبة، فإن حشرات الأذن لا تشكل مصدر قلق طبي خطير، لكن يتوجب إزالتها في أسرع وقت لتجنب خطر تلف الأذن أو حصول عدوى".

ولإخراج العنكبوت، قال الطبيب إنه استخدم تقنية الشفط من خلال منظار مخصص للأذن.

وأشار الطبيب إلى أن هذه المرة الأولى التي يرى فيها عنكبوتًا داخل قناة الأذن، ففي مرات سابقة شاهد نملًا وعثًّا وصراصيرَ وبعوضًا".