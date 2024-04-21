أشرف زكي يكشف لـ"إرم نيوز" سبب منع أسرة صلاح السعدني الصحفيين من حضور عزائه

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنه تلقى اتصالا من الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الراحل، طلب منه عدم حضور أي من الصحفيين ووسائل الإعلام في العزاء، على أن يقتصر الحضور على المعزين فقط.

وأضاف زكي "لابد من وضع آلية لكيفية تغطية جنازات الفنانين، حتى نتجنب ما يحدث في كل الجنازات من تدافع وزحام وأشياء لا تراعي حرمة الميت".

وكان الفنان أحمد السعدني قد تعدى لفظيا على الصحفيين أثناء جنازة والده الفنان صلاح السعدني، التي أقيمت في القاهرة، بسبب تجمهرهم حوله لتصوير جثمان الراحل.

يذكر أن أحمد السعدني نجل الفنان الراحل قد طالب قبل سنوات بمنع تغطية الصحفيين والمصورين لجنازات الفنانين بسبب الزحام الذي يتسببون به، مطالبًا نقيب الصحفيين أن يسمح لصحفي ومصور واحد فقط بتغطية الجنازات، وإرسالها لباقي الصحف، واصفا تغطية الصحفيين بـ"شر لا بد منه".

وكتب السعدني آنذاك منشورًا عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، قال فيه: "نداء إلى نقيب الصحافيين.. الترخيص لكاميرا تلفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه)، ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف".

وبرر أحمد السعدني طلبه ذلك بالقول: "من يتوفى منا بيتبهدل حرفيًا لحين دفنه ارحمونا يرحمكم الله".