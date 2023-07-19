السعودية تنشئ مشاريع سياحية جديدة على بحيرة سد "وادي ترج"
أعلنت المملكة العربية السعودية، إنشاء عدد من المشاريع السياحية الجديدة الهادفة لاستغلال بحيرة "سد وادي ترج" في النماص، وفق تقرير لقناة "الإخبارية".
وتبلغ سعة بحيرة سد "وادي ترج" في النماص 10 ملايين متر مكعب من المياه، وارتدادها يصل إلى 3 كيلومترات، تستغل في إنشاء مشروع سياحي جديد.
وستضيف المشاريع الجديدة على البحيرة تجربة سياحية نوعية بتوفير قوارب ومركبات كهربائية مائية يستطيع السائح الاستمتاع بها خلال قضاء إجازته.
وقال عبدالله الرشودي مدير مشروع البحيرة، إن الأنشطة في سد "وادي ترج" تنقسم إلى 4 أنشطة: منها اثنان للتجديف بواسطة الكياك والدونات والقوارب الكهربائية للقيام بجولة في البحيرة.
يضاف إلى تلك الأنشطة في صيف عسير الهايكنج والأنشطة المائية والدراجات الكهربائية والعاملة بالجاذبية والعديد من الأنشطة، مؤكدًا على توفير أقصى درجات الأمان والسلامة.
ويقع سد "وادي ترج" شرق محافظة النماص، ويعتبر من أكبر السدود في منطقة عسير، ويمكن الاستفادة من ضفافه كمتنزه بري، بحسب المدون والمصور السعودي عبدالله بن جاري.