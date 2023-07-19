السعودية تنشئ مشاريع سياحية جديدة على بحيرة سد "وادي ترج"

وقال عبدالله الرشودي مدير مشروع البحيرة، إن الأنشطة في سد "وادي ترج" تنقسم إلى 4 أنشطة: منها اثنان للتجديف بواسطة الكياك والدونات والقوارب الكهربائية للقيام بجولة في البحيرة.

يضاف إلى تلك الأنشطة في صيف عسير الهايكنج والأنشطة المائية والدراجات الكهربائية والعاملة بالجاذبية والعديد من الأنشطة، مؤكدًا على توفير أقصى درجات الأمان والسلامة.

ويقع سد "وادي ترج" شرق محافظة النماص، ويعتبر من أكبر السدود في منطقة عسير، ويمكن الاستفادة من ضفافه كمتنزه بري، بحسب المدون والمصور السعودي عبدالله بن جاري.