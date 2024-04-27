مدير أعمال حلا شيحة يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل أزمته معها

أزمة جديدة تواجهها الفنانة المصرية حلا شيحة، بعد أن تقدم مدير أعمالها علي عبد الرحمن بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، يتهمها فيها بعدم دفع مستحقاته المالية المتفق عليها بينهما.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "توليت إدارة أعمال حلا شيحة فور عودتها للتمثيل من جديد وموافقة نقيب الممثلين على عودتها بعد أزمة تصريحاتها عن الفن، وهي الفترة التي تعاقدت فيها على مسلسل "إمبراطورية ميم"، لأتفاجأ بعد انتهاء المسلسل بفسخ التعاقد دون دفع المستحقات المالية المتفق عليها بيننا".

وأشار علي عبد الرحمن إلى أنه طالبها بدفع المستحقات المتفق عليها، إلا أنها ماطلت وتهربت من دفعها مرات عديدة، الأمر الذي دفعه للتقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أنه ينتظر قرار الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وكان علي عبد الرحمن قد تقدم، أمس الجمعة، بشكوى رسمية لنقابة المهن التمثيلية، اتهم خلالها الفنانة حلا شيحة بالتهرب من دفع مستحقاته المالية نظير إدارة أعمالها الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقفها عن العمل إن لم تقم بسداد هذه الأموال.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، وهو بطولة النجم خالد النبوي، وبمشاركة نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، و سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.