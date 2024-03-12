قفزوا من الطابق الـ 21.. انتحار جماعي لعائلة إندونيسية

وثقت كاميرا مراقبة في إندونيسيا حالة انتحار جماعي لعائلة مكونة من 4 أفراد، بعدما اعتلوا سطح بناية مكونة من 21 طابقا ثم قفزوا جميعاً من أعلاها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نحو واسع بعد أن تسبب الحادث بضجة واسعة، خاصة أن من بين الأربعة طفلين. ويحوي الفيديو مشاهد قاسية.

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب (50 عاماً)، وزوجته (52 عاماً)، وابنتهما البالغة من العمر 15 عاماً، وابنهما (13 عاماً).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الشرطة أن التحقيقات جارية على أن الحادث هو عملية "انتحار جماعي"، إذ تم العثور على حبل يربط أياديهم ببعضها لحظة سقوطهم.