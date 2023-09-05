حسن سامي يوسف: أنا عاطل عن العمل ولن أكتب "شيئا لا يشبهنا"

أعلن الكاتب الفلسطيني السوري البارز حسن سامي يوسف، أنه لن يكتب للتلفزيون يومًا "شيئًا لا يشبهُنا".

وقال يوسف في منشور مطول عبر حسابه على "فيسبوك: "في الحقيقة أنني عاطل عن العمل فعلًا منذ العام 2017 رغم أنني لم أكن كذلك أبدًا، وهنا المفارقة العجيبة، فقد كتبت خلال هذه الفترة رواية "على رصيف العمر"، كما كتبت مسلسلين تلفزيونيين كبيرين".

وأضاف أنه "عرض المسلسل المأخوذ عن رواية على رصيف العمر على منتج صديق له، وأن صديقه قال له لا أستطيع تسويق هذا العمل، يؤلمني أن أرفض نصًا لِحسن سامي يوسف".

وتابع أن "أحد المنتجين عرض أن يأخذ العمل ذاته من الظلمات إلى النور، بقيادة المخرج جود سعيد، وأنه رحب بالأمر، وناقش مع المخرج بعض التعديلات على النص، واتفق معه على كل شيء، لكنه فوجئ لاحقًا باتصال من المخرج يخبره فيه أن المنتج انسحب من المشروع".