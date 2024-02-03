عارضة أزياء تفتخر بفبركة خبر وفاتها لسبب غريب

ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاة العارضة البالغة 32 عاما، حيث جرى تحديث صفحتها على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية إثر خبر وفاتها المزعوم، فيما كتب نجوم في بوليوود رسائل تشيد بها.

لكنّ البعض شكك في نبأ وفاة الشابة، خصوصاً في ضوء صور نُشرت قبل أربعة أيام تبدو فيها باندي بصحة جيدة، على متن قارب في ولاية غوا الهندية.

مجرد خدعة

واعترفت بونام باندي لاحقاً لمتابعيها البالغ عددهم 1,3 مليون في مقطع فيديو آخر نُشر على "إنستغرام" أن وفاتها كانت مجرد خدعة.

وكتبت "نعم، لقد لفّقت خبر وفاتي، أعلم أنني ذهبت بعيداً في ذلك. ولكن فجأة أصبحنا نتحدث جميعاً عن سرطان عنق الرحم، أليس كذلك؟".

كما أَضافت: "أنا فخورة بما تمكّن إعلان وفاتي من تحقيقه".