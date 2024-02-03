عارضة أزياء تفتخر بفبركة خبر وفاتها لسبب غريب
أثارت عارضة الأزياء الهندية بونام باندي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أن اعترفت بأنها لفّقت خبر وفاتها عبر منصة "إنستغرام" في إطار حملة تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.
وكتبت بونام عبر مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي، أن العارضة توفيت بعدما "حاربت المرض بشجاعة".
ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاة العارضة البالغة 32 عاما، حيث جرى تحديث صفحتها على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية إثر خبر وفاتها المزعوم، فيما كتب نجوم في بوليوود رسائل تشيد بها.
لكنّ البعض شكك في نبأ وفاة الشابة، خصوصاً في ضوء صور نُشرت قبل أربعة أيام تبدو فيها باندي بصحة جيدة، على متن قارب في ولاية غوا الهندية.
مجرد خدعة
واعترفت بونام باندي لاحقاً لمتابعيها البالغ عددهم 1,3 مليون في مقطع فيديو آخر نُشر على "إنستغرام" أن وفاتها كانت مجرد خدعة.
وكتبت "نعم، لقد لفّقت خبر وفاتي، أعلم أنني ذهبت بعيداً في ذلك. ولكن فجأة أصبحنا نتحدث جميعاً عن سرطان عنق الرحم، أليس كذلك؟".
كما أَضافت: "أنا فخورة بما تمكّن إعلان وفاتي من تحقيقه".