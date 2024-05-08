حمار يعتقد أنه غزال بعد سنوات من مرافقة قطيع من الأيائل(فيديو)
يعيش حمار حياة غير عادية ولا تشبه أقرانه من الحمير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فبعد سنوات من مرافقته لقطيع من الغزلان، بات يتصرف مثلهم، ظنًّا منه فيما يبدو، بأنه غزال.
وهرب الحمار الذي يحمل اسم "ديزل" من مالكه قبل 5 سنوات، وانضم لقطيع غزلان من فصيلة الأيل الأمريكي أو "إلكة"، يعيش في سهول ولاية كاليفورنيا، حيث تبنّاه القطيع منذ ذلك الحين، واندمج هو بدوره في الحياة معه.
وفوجئ ماكس فينل، وهو هاوٍ للتخييم وحياة البراري، بوجود حمار بين قطيع غزلان صادفه خلال إحدى رحلاته البرية، وما أثار دهشته هو تناسق ركض الحمار مع باقي قطيع الغزلان خلال هروبهم عندما شاهدوا شخصاً غريباً.
وبعد جهود لفهم ذلك السلوك الحيواني الغريب والطريف، أخبر أهالي يعيشون في المنطقة، فينيل بتفاصيل ما شاهده، حيث تبنت الغزلان الحمار الذي اعتقد نفسه منذ ذلك الحين غزالاً كما يبدو لهم من تصرفاته.
وتعيش قطعان كثيرة من غزلان "إلكة" في غابات الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أكبر فصائل الأيائل في العالم، ومن أكبر الثدييات البرية في أمريكا الشمالية وشرق آسيا، وهي تتغذى على الأعشاب، والنباتات، وأوراق الأشجار، واللحاء.
وربما يكون التشابه الوحيد بين الحمار وقطيع الغزلان، هو أن ذكورها التي تتميز بقرون كبيرة، تصدر أصواتا عالية قد يستطيع "ديزل" مجاراتها بنهيقه.
وأثارت قصة ذلك الحمار، ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، لم تغب عنها الطرافة والسخرية بالطبع، وكتب أحد المدونين: "من عاشر القوم أربعين يوم صار منهم"، وقال آخر: "ربما أصبح اسمه غزل مار".