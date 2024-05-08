حمار يعتقد أنه غزال بعد سنوات من مرافقة قطيع من الأيائل(فيديو)

يعيش حمار حياة غير عادية ولا تشبه أقرانه من الحمير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فبعد سنوات من مرافقته لقطيع من الغزلان، بات يتصرف مثلهم، ظنًّا منه فيما يبدو، بأنه غزال.

وهرب الحمار الذي يحمل اسم "ديزل" من مالكه قبل 5 سنوات، وانضم لقطيع غزلان من فصيلة الأيل الأمريكي أو "إلكة"، يعيش في سهول ولاية كاليفورنيا، حيث تبنّاه القطيع منذ ذلك الحين، واندمج هو بدوره في الحياة معه.

وفوجئ ماكس فينل، وهو هاوٍ للتخييم وحياة البراري، بوجود حمار بين قطيع غزلان صادفه خلال إحدى رحلاته البرية، وما أثار دهشته هو تناسق ركض الحمار مع باقي قطيع الغزلان خلال هروبهم عندما شاهدوا شخصاً غريباً.