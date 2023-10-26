الغناء للتغلب على أصوات القصف الإسرائيلي في غزة

السنة الماضية، قالت جواهر الأقرع إنها تجد في الموسيقى "متنفسا" لها في حياتها اليومية في قطاع غزة المحاصر. اليوم، في مخيم دير البلح الذي لجأت إليه، تؤكد أنها تغني من أجل "التغلب على أصوات القصف" الإسرائيلي.

والتقت وكالة "فرانس برس" في 2022 مدرسة اللغة الإنجليزية هذه في مدرسة للموسيقى في غزة، في إطار مشروع للشباب في الشرق الأوسط.

ثم التقتها لاجئة في بيت أخيها في مخيم دير البلح (وسط) في أوج الحرب بين إسرائيل وحماس، التي بدأت بهجوم الحركة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على أراضٍ للدولة العبرية.

وقالت جواهر (28 عاما): "أحاول أحيانا التغلب على صوت القصف والزنانة بالغناء، لكن عندما يشتد القصف أتوقف قليلا، أتلو الشهادة وأعود للغناء".