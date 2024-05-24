لأول مرة.. سعوديون على السجادة الحمراء لمهرجان كان‎ بفيلم "نورة"

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مهرجان كان السينمائي، التي تشارك فيها السينما السعودية من خلال فيلم "نورة"، وذلك في مسابقة "نظرة ما" التي تعدّ ثاني مسابقات المهرجان أهميةً بعد مسابقته الرئيسة.

الفيلم بطولة الفنان يعقوب الفرحان، المعروف بدوره في مسلسل "رشاش"، والوجه السينمائي الجديد ماريا بحراوي، إلى جانب الممثل البارز عبدالله السدحان، المشهور بدوره في مسلسل "طاش ما طاش"، وإخراج وإنتاج توفيق الزايدي.

تدور أحداث فيلم "نورة" في قرية العلا المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وذلك في تسعينيات القرن الماضي، حول شخصين يلتقيان مع بعض ليكتشفا صوت الإبداع والفن داخل نفسيهما، وذلك بعد أن يصل "نادر" المعلم الجديد إلى القرية النائية ويلتقي بـ"نورة" الشابة الشجاعة التي تلهمه وتوقظ موهبته وشغفه بالفن.

يذكر أن فيلم "نورة" عُرِضَ للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر 2023، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي، كما حصل سيناريو الفيلم على جائزة مسابقة ضوء للأفلام التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية، وذلك في سبتمبر 2019، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة السعودية لدعم وتشجيع الجيل القادم من صانعي الأفلام السعوديين.