تقرير: "عنصرية أرستقراطية" تُمارس لصالح طلبة المدارس والجامعات الخاصة الأمريكية

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن "معاملة تفضيلية"، تقوم على أساس "عنصري"، يحظى بها خريجو الجامعات الخاصة من قبل وكلاء رابطة جامعات النخبة الأمريكية "آيفي ليج"، التي تجمع 8 جامعات خاصة من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

وقالت الصحيفة، إن وكلاء الأعمال الرياضيين "الأرستقراطيين" تعاملوا بصفة "تفضيلية"، من خلال طريقة اختيارهم للاعبين من المدارس الخاصة بما يفوق المدارس العامة، على الرغم من أن "المعاملة التفضيلية العنصرية" محظورة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستشهدت بمدرب "الاسكواش" في جامعة "كورنيل" ديفيد بالمر، الذي سيتابع هذا الصيف 200 من أفضل طلاب المدارس الثانوية الخاصة، وسيعمل على مدى الأشهر الـ10 المُقبلة، على تحديد 6 من الطلبة الذين سيتم قبولهم في فريق لواحدة من أكثر الجامعات "انتقائية" في البلاد، مرجحة أن يأتي جميعهم أو معظمهم من المدارس الثانوية الخاصة فقط.