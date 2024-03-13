رغم رحيلهم.. نجوم حاضرون في الدراما الرمضانية
غيب الموت العديد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، رغم أن بعضاً منهم لم يكن يعاني من أي أزمات صحية أو تقدم في العمر، وبينهم من كان قد بلغ منه السن مبلغه.
ورغم رحيلهم عن الدنيا، إلا أن عدداً من أولئك الفنانين، كانوا حاضرين في الموسم الرمضاني الحالي بأعمال فنية كانوا قد بدأوا تصوير أدوارهم فيها لكن القدر كان واقعاً، ومن أولئك الفنانين:
مصطفى درويش
توفي درويش عن 44 عاماً نتيجة أزمة قلبية مفائجة لم يسبقها إنذار أو علامة، ليفارق الدنيا تاركاً حزناً كبيراً في قلوب محبيه وزملائه.
تألق درويش في مسلسل " كامل العدد" الذي عُرض الجزء الأول منه رمضان الماضي، وتكريماً له، تظهر صورته وهو مبتسم، مكللة بشارة الحداد السوداء في خلفية البوسترات التشويقية للمسلسل، ثم ظهرت صورة فوتوغرافية له في "البرومو" الدعائي للعمل.
وكان أول ظهور لدرويش عبر فيلم " كف القمر" مع المخرج خالد يوسف، لكنه تألق وعرف النجومية بعد مسلسل "بـ 100 وش" مع آسر ياسين ونيللي كريم.
وبلغ ذروة انتشاره العام الماضي، حيث قدم أكثر من عمل مثل مسلسلات "سره الباتع" و"تلت التلاتة" و"إكس لانس" ومن قبلها تألق في مسلسل "سوتس بالعربي"، إضافة إلى مشاركته في فيلميْ "شماريخ" و" 5 جولات".
جميل برسوم
رحل الفنان جميل برسوم في شهر مارس/آذار الحالي، وشارك قبل وفاته في 3 أعمال فنية هي "فراولة " مع نيللي كريم حيث يجسد شخصية أحد الحرفيين.
وشارك في "المداح" مع حماده هلال حيث قدم شخصية "عراف" طيب يساعد بطل العمل، وجسد في مسلسل " بـ 100 راجل" لسمية الخشاب شخصية كبير الحي.
ورغم أن بدايات برسوم تعود إلى نهايات حقبة السبعينيات من القرن الماضي حيث شارك في مسرحية "هاملت" لمحمد صبحي و مسلسلات "العمر لحظة" و "الهويس" و "عباس و حكايته مع الناس"، إلا أنه لم يعرف الشهرة والانتشار على نطاق واسع إلا في السنوات الأخيرة وهو في مرحلة متقدمة من العمر.
وظهر الفنان في رمضان الماضي عبر عدد من الأعمال منها "تحت الوصاية" مع منى زكي.
طارق عبد العزيز
أدت الوفاة المفاجئة للفنان طارق عبد العزيز إلى عدم استكمال دوره في مسلسل "وبقينا اتنين".
لكنّ صناع العمل حرصوا على وجوده من خلال بعض المشاهد التي كان قد صورها بالفعل قبل وفاته، فضلا عن ظهوره في "برومو" العمل.
وكانت بدايات عبد العزيز لافتة من خلال مسلسل "أم كلثوم" وفيلميْ "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام".
وكان العام 2022 قد شهد نشاطاً فنياً لافتاً لطارق عبدالعزيز تضمن مشاركته في العديد من الأعمال التي بلغ عددها 6 أعمال.