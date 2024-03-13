رغم رحيلهم.. نجوم حاضرون في الدراما الرمضانية

غيب الموت العديد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، رغم أن بعضاً منهم لم يكن يعاني من أي أزمات صحية أو تقدم في العمر، وبينهم من كان قد بلغ منه السن مبلغه.

ورغم رحيلهم عن الدنيا، إلا أن عدداً من أولئك الفنانين، كانوا حاضرين في الموسم الرمضاني الحالي بأعمال فنية كانوا قد بدأوا تصوير أدوارهم فيها لكن القدر كان واقعاً، ومن أولئك الفنانين: