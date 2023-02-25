الكويت.. العثور على مفقودة "سعد العبدالله" في المستشفى

وكان ذوو الفتاة قد أعلنوا فقدان ابنتهم الشابة والعثور على سيارتها في أحد الطرق في منطقة سعد العبدالله، حيث تبين أن السيارة متعرضة لصدمات من الأمام والخلف، وفق ما ذكره اللواء المتقاعد حمد السريع.

وقال السريع، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، في وقت سابق، إن والد الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاماً أبلغ الجهات الأمنية عن فقدان ابنته.