الكويت.. العثور على مفقودة "سعد العبدالله" في المستشفى
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، العثور على الفتاة التي تم الإعلان عن فقدانها يوم أمس في منطقة سعد العبدالله، حيث تبين أنها تعرضت لحادث مروري وترقد في أحد المستشفيات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إنه بعد عمليات البحث والتحري حول الواقعة، تم العثور على الفتاة في أحد المستشفيات إثر تعرضها لحادث مروري، وتبين أنها لا تحمل أي هوية وقت الحادث.
وكان ذوو الفتاة قد أعلنوا فقدان ابنتهم الشابة والعثور على سيارتها في أحد الطرق في منطقة سعد العبدالله، حيث تبين أن السيارة متعرضة لصدمات من الأمام والخلف، وفق ما ذكره اللواء المتقاعد حمد السريع.
وقال السريع، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، في وقت سابق، إن والد الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاماً أبلغ الجهات الأمنية عن فقدان ابنته.
وعاد السريع ليؤكد في تدوينة أخرى أنه تم العثور على الفتاة في مستشفى الجهراء إثر تعرُضها لحادث مروري، وهي بصحة جيدة.