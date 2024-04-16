الإمارات.. منخفض "المطير" يتسبب بتساقط كميات كبيرة من الأمطار (فيديو)
تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، لحالة من عدم الاستقرار الجوي، محمّلة بكميات كبيرة من الأمطار.
ووجَّه مجلس الوزراء بأن يكون العمل، ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور في مقر العمل، بحسب حساب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على "إكس".
ووضعت الشرطة والبلديات عناصرها وموظفيها في مختلف أنحاء البلاد في حالة طوارئ، على الطرق الداخلية والخارجية، لضمان انسيابية الحركة المرورية، لتقديم المساعدة، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، كما وجهت وزارة الداخلية تحذيرات للمواطنين لاتخاذ إجراءات السلامة.
وشهدت العاصمة أبوظبي تساقطًا غزيرًا للأمطار مثلما كانت الحال في دبي، وغمرت المياه العديد من الشوارع.
ودفعت العاصفة مطار دبي إلى إيقاف العمل مؤقتًا لمدة 25 دقيقة، كما أعلنت شركة "فلاي دبي" إلغاء رحلات وتأخيرًا على أخرى بسبب الظروف الجوية.
وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأرصاد، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر الثلاثاء، سُحبًا ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها تساقط غزير للأمطار مع البرق والرعد مع احتمال تساقط البرد على بعض المناطق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وتوقع المركز استمرار تساقط الأمطار على بعض المناطق، يوم غدٍ الأربعاء، على أن يتحول الطقس إلى رطب، ليلاً وصباح الخميس، على بعض المناطق الداخلية والساحلية.