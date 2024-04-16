الإمارات.. منخفض "المطير" يتسبب بتساقط كميات كبيرة من الأمطار (فيديو)

تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، لحالة من عدم الاستقرار الجوي، محمّلة بكميات كبيرة من الأمطار.

ووجَّه مجلس الوزراء بأن يكون العمل، ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور في مقر العمل، بحسب حساب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على "إكس".