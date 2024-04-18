كانييه ويست يضرب مُعجبًا حاول "لمس" زوجته
أفادت تقارير صحفية بأن مغني الراب الأمريكي كانييه ويست مشتبه فيه بالتورط بضرب معجب أمسك زوجته، بيانكا سينسوري.
وقال مصدر من شرطة لوس أنجلوس لموقع TMZ إن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، وإنه تم القبض على ويست وسينسوري، وخرجا بكفالة بعد المشاجرة.
وقال أحد ممثلي مغني الراب إن الرجل الذي يزعم أن ويست لكمه "اعتدى جسديًّا" على زوجته بيانكا سينسوري.
وأكد ممثل طليق كيم كارداشيان "المعتدي لم يصطدم ببيانكا فحسب، بل وضع يديه تحت فستانها ومباشرة على جسدها، وأمسك بخصرها، ثم وجه لها القبلات".
ووقع الحادث المزعوم في فندق Chateau Marmont الشهير في Sunset Boulevard في لوس أنجلوس، وفقًا لما ذكرته قناة "فوكس 12".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها كانييه ويست مشاجرات مع معجبيه، ففي يناير 2022، تمت مقاضاته بتهمة الاعتداء والضرب والإهمال، بعد أن لكم شابًّا طلب توقيعه.
وادعى الشاب آنذاك أنه كان ينتظر خارج أحد الفنادق للحصول على توقيع ويست عندما قال له مغني الراب "اذهب من هنا قبل أن أضربك بشدة"، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع TMZ .
وزعم الشاب وقتذاك أن ويست (46 عامًا) أخبره بأنه "سيجعل منه قدوة" وأقدم على ضربه بقوة و"إصابته بجروح خطيرة".