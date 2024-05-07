بعد جريمة نجران.. ضبط سعودي هدد حياة النساء (فيديو)
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مواطن سعودي هدد بتعريض حياة النساء للخطر من خلال مقطع صوتي.
وأعلن حساب "الأمن العام" التابع لوزارة الداخلية السعودية أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران ألقت القبض على مواطن لنشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين".
وأكدت بيان وزارة الداخلية أن ذلك "من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليه وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
وأكد "الأمن العام"، في البيان الذي نشر عبر منصة "إكس"، أنه "جرى إيقاف المواطن السعودي المتهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
وكان مواطن سعودي قد هدد النساء السعوديات بالقتل، في مقطع صوتي، جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في نجران على يد شقيقها.
واحتفى طيف واسع من الناشطين السعوديين بخبر إلقاء القبض على المواطن الذي هدد النساء، مؤكدين أن من حق المرأة ممارسة حياتها الطبيعية والمشاركة في المجتمع دون أي خوف أو تهديد.