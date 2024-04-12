مسلسلان جديدان للأمير هاري وميغان ماركل على "نتفليكس"

يُحضر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لمسلسلين سيعرضان على "نتفليكس" عن الطهو والبولو، على ما أعلنت شركة الإنتاج الخاصة بهما الخميس.

وتوصل الزوجان اللذان أحدث انسحابهما من النظام الملكي البريطاني عام 2020 ضجة كبيرة إلى اتفاق مع منصة البث التدفقي العملاقة في العام نفسه لإنتاج أعمال عدة.

وكان من ثمار هذا الاتفاق عرض فيلم وثائقي صفّى من خلاله دوق ودوقة ساسكس حساباتهما مع العائلة المالكة والصحف الشعبية البريطانية.

إلا أن المشروعين الجديدين يبدوان أقل إثارة للجدل.

وأوضح بيان صادر عن شركة "آرتشويل بروداكشنز" أن المسلسل الأول الذي ستشارك فيه ميغان "سيخصص لمتعة الطهو والبستنة والترفيه والصداقة".

وأطلقت ميغان ماركل الشهر الفائت علامتها التجارية "أميريكن ريفييرا أوركارد" ("American Riviera Orchard") التي تركز على فنون المائدة والاعتناء بالمنزل.

وتدور أحداث المسلسل الثاني، بحسب البيان، في عالم البولو، وهي رياضة مارسها هاري لمدة طويلة.

وستُصَوَّر الحلقات خلال بطولة الولايات المتحدة للبولو في ويلينغتون بولاية فلوريدا. وأوضح البيان أن المسلسل "سيُبرِز الشجاعة والعاطفة في هذه الرياضة، من خلال اللاعبين وكل ما تتطلبه المنافسة على أعلى مستوى".

وأشارت "آرتشويل بروداكشنز" إلى أن "كلا المسلسلين لا يزالان في المراحل الأولى من الإنتاج، وسيتم الإعلان عن عنوانيهما وتاريخي عرضهما في الأشهر المقبلة".

ومنذ تخليهما عن التزاماتهما الملكية، لم يعد هاري وميغان يتلقيان الإعانات التي تمنحها المملكة المتحدة للعائلة، واستقرا في كاليفورنيا، وما عادا يتمتعان بشعبية كبيرة في بريطانيا.