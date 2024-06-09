بوتين يفاجئ نجل قاديروف (صور)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجل حاكم جمهورية الشيشان الروسية إيلي قديروف على زواجه المقبل، مقدمًا له بضع نصائح حول كيفية أن يصبح مفيدًا للبلاد، وحول الدور المهم الذي يلعبه الشباب في مستقبل روسيا.

وقال قديروف على منصة "تيليغرام": "هناك حدث مهم لا يُنسى في حياة إيلي قديروف حفيد الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد قديروف، إذ تمَّت دعوته إلى اجتماع شخصي من قبل زعيمنا الوطني المحترم فلاديمير بوتين".