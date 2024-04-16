حريق كوبنهاغن.. دمار أبرز معالم الدنمرك التاريخية (فيديو)

اندلع حريق في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة، المشيّد في القرن السابع عشر، ما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت "فرانس برس"، الثلاثاء.

وتنشط خدمات الإنقاذ الدنمركية في الموقع، حيث تحيط سيارات الإطفاء بالمبنى الذي يضم حالياً غرفة التجارة الدنماركية، بالقرب من البرلمان.

ويخضع المبنى حالياً لأعمال تجديد احتفالاً بمرور 400 عام على تشييده.

وكتب وزير الثقافة الدنمركي ياكوب إنغل شميدت على منصة "إكس": "صور مروعة تردنا من مبنى البورصة هذا الصباح. 400 سنة من الإرث الثقافي الدنمركي تحترق".

واندلع الحريق صباح الثلاثاء ورأى شهود عيان برج المبنى البالغ ارتفاعه 54 متراً يختفي وسط النيران.