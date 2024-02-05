أعمارهم تتجاوز 100 عام.. ماذا يأكل سكان جزيرة سردينيا؟

كشف تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأمريكية أن سكان إحدى الجزر في إيطاليا يعيشون أكثر من 100 عام في المتوسط، مسجلين مستوى مرتفعا من متوسط الأعمار، مقارنةً بغيرهم من شعوب العالم.

وبيّن التقرير أن سبب ارتفاع متوسط أعمار سكان جزيرة سردينيا، التي تعد واحدة من "المناطق الزرقاء" الخمس في العالم، هو نمط حياة السكان ونظامهم الغذائي.

وتحدث الخبراء، وفقا لشبكة "سي إن بي سي"، عن طبيعة حياة سكان الجزيرة وأبرز ملامح نمطهم المعيشي ونظامهم الغذائي.

وقال الخبراء إن أهم ما تجده في قائمة سردينيا للطعام، هو الخضار والسلطات وحساء الفاصوليا مع الفول والحمص والطماطم، إضافة إلى منتجات حليب الماعز والأغنام، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد وجد أنها تخفض نسبة الكولسترول السيئ لدى الشخص.