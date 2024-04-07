ميرهان حسين ترد على اتهامها بالتنمر على إليسا (فيديو)

وكشف "حسين" عما إذا كانت تعلم بمقلب رامز جلال مسبقا أم لا، مؤكدة أنها تعاقدت على برنامج حواري يقدمه رامز جلال وليس مقلبا، لافتة إلى أنها كانت تشك أنه سيحدث مقلب.

وأشارت إلى اندهاشها من وجود الفنانة انتصار معها في الحلقة نفسها، رغم أنه لا يوجد بينهما أي مشاكل، لكنها سعيدة بتواجدها لأنها تحبها كثيرا ومن جمهورها، بحسب قولها.

وحول أصعب مرحلة من مراحل المقلب الشهير، أكدت النجمة المصرية أن: "المرحلة الأولى لما الأرض تفتح لأنك واقف بكل ثقلك في اتجاه الجاذبية الأرضية، والنزول في مية متلجة وعميقة، وروحت الأوتيل بعيط".

وكانت الفنانة ميرهان حسين قد قلدت المطربة اللبنانية إليسا بطلب من رامز جلال خلال برنامج "رامز جاب من الآخر"، حيث قامت بلي شفاها الأمر الذي اعتبره متابعون تنمرا على إليسا.