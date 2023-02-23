الشيخوخة نموّ في الداخل واكتشاف النفس والحياة من جديد

الشيخوخة تعني أن تكبر من الداخل كما كبرت من الخارج، بها تعيد اكتشاف نفسك وتعيد اكتشاف الحياة. أنْ تتقدّم في العمر معناه أنك تنمو وتكبر في داخلك، كما تكبر وتنمو في خارجك.

لسوء الحظ أننا غالبًا عندما نبدأ في التقدّم في السن ندرك حقًا هشاشة وجودنا، وأهميّة القيم الحقيقية والسعادة الحقيقية. وأنّ كل التجارب الحياتية المتراكمة فينا ما هي إلا وهْم، لأنّ كل حيازة سريعة الزوال على هذه الأرض.

الشيخوخة فرصة يجب اغتنامها، إنها فرصة لبدء اختبار الحياة وممارستها بشكل كامل مرّة أخرى، والاستمتاع بكل لحظة قبل المغادرة.

وهي أيضًا فرصة ثمينة لأن نجدّد قلب الطفل الصغير الكامن فينا، لنبتسم بشكل أفضل للحياة، على الرغم من كل مخاوفنا.