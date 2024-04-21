مصر.. رفض صداقته على فيسبوك فاعتدى عليه بآلة حادة

في واقعة غريبة، اعتدى طالب بكلية التجارة على زميل له بكلية الهندسة وانهال عليه طعنًا بآلة حادة؛ لأن الأخير رفض طلب الصداقة الذي أرسله إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الواقعة شهدتها قرية "مسجد وصيف" المصرية التابعة لمدينة "زفتي" بمحافظة الغربية، وبدأت حين تلقت السلطات بلاغًا يفيد بوصول الضحية إلى مستشفى المدينة العام، مصابًا بجروح قطعية في الوجه والرقبة مع نزيف غزير لدمائه.

وتبين أن الطالب تعرض للاعتداء الشديد بآلة حادة، واضطر الأطباء للتدخل العاجل لوقف النزيف ومعالجة الجروح عبر حياكة الوجه والرقبة بنحو 115 غرزة.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة الشرطة، أن طالب الهندسة تلقى طلب صداقة من زميل له بكلية التجارة فلم يقبله، بل وحذفه، فاعتبر صاحب الطلب أن الأمر بمثابة إهانة شخصية له.

وحين التقى الضحية عاتبه بشدة، إلا أن الأخير أكد له أنه لا يعرفه وبالتالي لن يقبل صداقته، فانتظره الجاني عند مدخل القرية، وهو في طريقه إلى كليته وارتكب جريمته.

يذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، بينما تُكثّف أجهزة الأمن جهودها لسرعة ضبط الجاني.