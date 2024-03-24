إيطاليا.. منازل اليورو الواحد في باتريكا لم تعد تغري المشترين

تجتذب مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها يورو واحدًا في إيطاليا قدرًا كبيرًا من الاهتمام، مع اقتناص عشرات الناس خاصة الأجانب عقارات مهجورة في بعض البلدات قليلة السكان في البلاد.

وفي حين تمكّنت مدن مثل موسوميلي في صقلية، وزونغولي في كامبانيا، من بيع العديد من المنازل المهجورة للأجانب، الذين يتوقون إلى تجربة الحلم الإيطالي، فإن بعض المدن الأخرى تكافح من أجل بيع البيوت المهجورة.

ومن بين هذه المدن باتريكا، وهي قرية نائية من العصور الوسطى لا يسكنها سوى ثلاثة آلاف نسمة، تبعد عن روما نحو 100 كيلومتر جنوبا، حيث لا يزال هناك أكثر من 40 عقارا مهجورا منذ أوائل القرن العشرين.

تقع باتريكا على هضبة صخرية تطلّ على وادي ساكو وسط إيطاليا، وهي منطقة رائعة الجمال، لكن الحياة فيها لم تكن سهلة بالنسبة للسكان المحليين سابقا. فقد غادرها العديد من سكانها بحثًا عن مستقبل أكثر إشراقًا في مكان آخر، تاركين منازلهم فارغة لعقود من الزمن.