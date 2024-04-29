مهرجان الإسكندرية يمنح وسام عروس البحر المتوسط لـ أيمن زيدان

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن إدارة المهرجان قررت منح وسام عروس البحر المتوسط، للفنان السوري أيمن زيدان، في دورته الـ40 التي ستُقام من 1 حتى 5 أكتوبر 2024.

وقال أباظة لوسائل الإعلام المصرية، إن تكريم الفنان السوري أيمن زيدان في مهرجان الإسكندرية السينمائي، يأتي تقديراً لدوره الكبير في السينما السورية والعربية.

ومن المقرر أن يتسلم زيدان وسام التكريم، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، عند الساعة 8 من مساء الأول من أكتوبر القادم في مكتبة الإسكندرية.

ويعتبر الفنان أيمن زيدان، صاحب تجربة غنية في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية. حصل على إجازة في الفنون المسرحية عام 1981، ودرّس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشغل منصب مدير المسرح الجوال في وزارة الثقافة، ومدير عام شركة الشام الدولية.