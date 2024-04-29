مهرجان الإسكندرية يمنح وسام عروس البحر المتوسط لـ أيمن زيدان
أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن إدارة المهرجان قررت منح وسام عروس البحر المتوسط، للفنان السوري أيمن زيدان، في دورته الـ40 التي ستُقام من 1 حتى 5 أكتوبر 2024.
وقال أباظة لوسائل الإعلام المصرية، إن تكريم الفنان السوري أيمن زيدان في مهرجان الإسكندرية السينمائي، يأتي تقديراً لدوره الكبير في السينما السورية والعربية.
ومن المقرر أن يتسلم زيدان وسام التكريم، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، عند الساعة 8 من مساء الأول من أكتوبر القادم في مكتبة الإسكندرية.
ويعتبر الفنان أيمن زيدان، صاحب تجربة غنية في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية. حصل على إجازة في الفنون المسرحية عام 1981، ودرّس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشغل منصب مدير المسرح الجوال في وزارة الثقافة، ومدير عام شركة الشام الدولية.
وأخرج زيدان العديد من الأفلام منها "أمينة"، "غيوم داكنة"، "جبال الشمس" أيام الرصاص". كما مثل في الكثير من الأفلام السينمائية مثل "أحلام المدينة"، "الشمس في يوم غائم"، "الطحالب"، "الرسالة الأخيرة"، "مطر أيلول"، "الأب"، "درب السما"، "مسافرو الحرب"، "رحلة يوسف".
وإضافة إلى عمله في السينما والمسرح والتلفزيون، أصدر أيمن زيدان خمس مجموعات قصصية هي "ليلة رمادية" و"أوجاع"، و"تفاصيل"، و"وجوه"، و"سأصير ممثلاً".
جوائز عديدة
وخلال تجربته الطويلة، حصل زيدان على العديد من الجوائز منها: أفضل ممثل عربي عن مسلسل "هولاكو" في مهرجان التلفزيون العربي في تونس، أفضل ممثل عربي عن فيلم "الأب" في مهرجان وهران السينمائي، أفضل ممثل عربي عن فيلم "الأب" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أفضل ممثل عربي عن فيلم "مسافرو الحرب" في مهرجان القدس السينمائي الدولي/الدورة الخامسة، أفضل ممثل عربي عن فيلم "درب السما" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أفضل ممثل عن فيلم "أيام الرصاص" في مهرجان سينمانا.
وفي الإخراج، حصل على جائزة السلام عن فيلم "أمينة" في مهرجان الفجر السينمائي في إيران، وجائزة أفضل إخراج عن فيلم "أمينة" في مهرجان مكناس السينمائي، وجائزة القدس عن إخراج فيلم "غيوم داكنة" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأفضل سيناريو عن فيلم "غيوم داكنة" في مهرجان سينما المؤلف في الرباط.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام سنوياً بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.